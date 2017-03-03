Ижевск. Удмуртия. Нападающего глазовского «Прогресса» вызвали в молодежную команду России. Как сообщает клубная пресс-служба, всего в учебно-тренировочном сборе (УТС) примут участие 18 футболистов.

Отметим, что команда во время подготовки проведет товарищеские матчи против сверстников из Португалии.

Тренерским штабом для участия в УТС были вызваны 18 футболистов:

Вратари: Николай Балашов («Сибиряк», Новосибирск); Александр Бойцов («Дина-д», Москва); Кирилл Щурок («Новая генерация», Сыктывкар).

Полевые игроки: Сергей Денисов, Максим Мухутдинов (оба - КПРФ, Москва); Александр Крутый, Владислав Чичкан (оба - «Дина-д», Москва); Савелий Елистратов, Антон Соколов (оба - «Синара», Екатеринбург); Владислав Барсков, Иван Обжорин («Новая генерация», Сыктывкар); Никита Анисимов («Сибиряк», Новосибирск); Антон Оппер («Прогресс», Глазов); Ростислав Пилипенко («Ухта», Ухта); Александр Пирогов («Газпром-Югра», Югорск); Денис Поваров («Динамо», Московская обл.); Андрей Понкратов («Дина», Москва); Владимир Саносян («Спартак», Москва).

Товарищеские матчи против молодёжной сборной Португалии команда проведёт 7 и 8 марта в городе Понта-Дельгада (Азорские острова, Португалия). Время начала обеих встреч - 20:30 по местному времени (16:30 по мск).