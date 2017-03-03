Лондон. Великобритания. На аукционе в Лондоне почти за 15 тыс. долларов продали баночку с засохшей плесенью. Как сообщает Газета.ru, в ней был образец, из которого Александр Флеминг впервые сделал пенициллин.

Исследователь в свое время поместил легендарную плесень в десятки таких баночек и подписал их «плесень, из которой впервые был сделан пенициллин». Он отправлял склянки сановникам и ученым, образец был у папы римского Пия XII и актрисы Марлен Дитрих.

Британский бактериолог Александр Флеминг открыл пенициллин практически случайно. В 1928 году он обнаружил, что плесень выросла в одной из его чашек Петри (прозрачный лабораторный сосуд в форме невысокого плоского цилиндра. Используется в бактериологии и химии, - прим.ред.) с бактериями. А через несколько дней ученый увидел, что колонии бактерий вокруг плесневых грибов стали прозрачными из-за разрушения клеток.