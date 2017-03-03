Екатеринбург. Врачи «неотложки» в Екатеринбурге высадили 7-летнего мальчика, так и не доставив его в больницу для госпитализации. Об этом сообщает L!fe.ru.

Родители вызвали «скорую помощь», когда у ребенка поднялась температура. Прибывшие врачи предложили госпитализировать мальчика. В сопровождении с ними поехал его отец, из-за которого бригаде и пришлось высадить пациента, так и не доехав до больницы.

В ходе поездки пьяный родитель начал ругаться с водителем из-за неверного, по его мнению, маршрута. Кроме того, отец мальчика повредил боковую дверь автомобиля. Тогда водитель принял решение высадить их обоих. Домой они добрались на попутках, а разгневанный родитель написал заявление в полицию.

Сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области начали проверку инцидента, о чем сообщила пресс-служба ведомства. Следователи проверят правомерность действий как бригады «скорой помощи», так и отца больного ребенка, нуждающегося в госпитализации.