Ижевск. Удмуртия. Пневмозатворы планируют установить в ливневой канализации Ижевска на улицах Маяковского и Карла Маркса. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника - главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов.

«В этом году планируется установить пневмозатворы, чтобы не было обратного подпора воды во время паводка с поймы реки Иж. Но это будет установлено только после того, как сойдет талая вода с улиц города», - сказал Харисов.

Отметим, что пневмозатворы предназначены для перекрытия и регулирования потоков жидкостей.