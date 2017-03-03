  • 1Ср
  • 2Чт
  • 3Пт
  • 4Сб
  • 5Вс
  • 6Пн
  • 7Вт
  • 8Ср
  • 9Чт
  • 10Пт
  • 11Сб
  • 12Вс
  • 13Пн
  • 14Вт
  • 15Ср
  • 16Чт
  • 17Пт
  • 18Сб
  • 19Вс
  • 20Пн
  • 21Вт
  • 22Ср
  • 23Чт
  • 24Пт
  • 25Сб
  • 26Вс
  • 27Пн
  • 28Вт
  • 29Ср
  • 30Чт
  • 31Пт
Март 2017
Все новости текущей недели
Важно
ИА Сусанин покажет прямую трансляцию открытия юбилейного циркового фестиваля в Ижевске

.проhi-tech

А тем временем:

1 стоп

Создали приложение для общения и селфи с покойниками

Программистка из Южной Кореи тяжело переживала смерть бабушки.

Создали приложение для общения и селфи с покойниками
Фото:pixabay.com
Hi-Tech, инновации, трагедия, мобильное приложение


13:42

Южная Корея. Новое приложение, созданное в Южной Корее, поможет пообщаться с покойниками и даже сделать с ними селфи. Об этом сообщает МИР24.

Приложение для смартфонов создала программистка из Южной Кореи Ен Юн Лим, которая тяжело переживала утрату бабушки. Ее программа моделирует аватар умершего человека, который можно будет использовать для общения и селфи.

Как говорят в компании-разработчике, у созданного по образу покойника аватара не будет ложных воспоминаний и представлений. Он просто должен будет помочь людям пережить утрату.

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

24 остановки демонтируют в Ижевске в 2017 году

03.03.2017 14:00 Ещё 17 исков находятся на рассмотрении и по трем суд пока не принял решение. >>

Врачи «скорой помощи» в Екатеринбурге высадили ребенка с высокой температурой на полпути к больнице

03.03.2017 13:49 Следователи начали проверку инцидента. >>

Создали приложение для общения и селфи с покойниками

03.03.2017 13:42 Программистка из Южной Кореи тяжело переживала смерть бабушки. >>

Нападающего глазовского «Прогресса» вызвали в молодежную сборную России

03.03.2017 13:38 Всего в учебно-тренировочном сборе участвуют 18 футболистов. >>

Порядка 311 млн рублей планируется выделить на содержание дорог Ижевска в 2017 году

03.03.2017 13:15 Об этом сообщил начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов. >>

Завершение реконструкции набережной пруда в Ижевске обойдется в 4,2 млрд рублей

03.03.2017 12:51 В этом году на берегах водоема начнут восстанавливать тротуары и дороги. >>

Россия ввела усиленный контроль продукции из Белоруссии

03.03.2017 12:38 В сырах двух белорусских заводов Россельхознадзор нашел избыток консервантов. >>

Баночку с 90-летней плесенью в Великобритании продали на аукционе за 15 тыс долларов

03.03.2017 12:36 Из нее Александр Флеминг в 1928 году сделал первый пенициллин. >>

Текст Леонида Юзефовича напишут жители Удмуртии во время «Тотального диктанта-2017»

03.03.2017 12:30 Всероссийская акция пройдет 8 апреля. >>

Ремонтировать дороги в Ижевске начнут с наступлением тепла

03.03.2017 12:10 По предварительным данным, это будет начало апреля. >>

Дело вице-спикера Гордумы Шаталова направили в Устиновский районный суд Ижевска

03.03.2017 11:48 Об этом сообщает пресс-служба Первомайского суда столицы Удмуртии. >>

Новый министр внутренних дел США прибыл на работу в первый день верхом на лошади

03.03.2017 11:45 Райан Зинке на новой должности не попрощался и с ковбойской шляпой. >>

Российские ученые выведут на рынок лекарство от рака уже через 3 года

03.03.2017 11:31 Препарат от злокачественных образований разрабатывали в космосе. >>

Около 600 млн рублей выделят в Ижевске на ремонт дорог в 2017 году

03.03.2017 11:24 Работы проведут на 32 участках. >>

Удмуртия рассчитывает получить федеральную помощь на работы по расчистке русла реки Чепца в 2018 году

03.03.2017 11:04 В марте этого года в Балезинский район республики доставят оборудование, с помощью которого начнется углубление водоема. >>

Криштиану Роналду проехал на красный свет под носом у полицейских

03.03.2017 10:45 Стражи порядка никак не отреагировали на нарушение ПДД известным футболистом. >>

Житель Сарапула отправится на 12 лет в тюрьму за незаконный сбыт наркотиков

03.03.2017 10:43 В марте мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Удмуртии. >>

Пропавший в море у Пхукета житель России сутки держался за буек

03.03.2017 10:36 Российского туриста, унесенного подводным течением в море, нашли уцелевшим. >>

Центробанк отозвал лицензию у филиала Татфондбанка, имеющего филиалы в Ижевске

03.03.2017 10:23 Организация занимала по величине активов 42 место в России. >>

ИА Сусанин покажет прямую трансляцию открытия юбилейного циркового фестиваля в Ижевске

03.03.2017 10:01 Грандиозный праздник циркового искусства можно посмотреть в интернете. >>

Подозрительную медвежатину нашли в одном из кафе Ижевска

03.03.2017 09:41 Мясо не смогли идентифицировать. >>

Первоисточник опроверг информацию о подвозившем попутчиков с помощью сайта Blablacar машинисте

03.03.2017 09:25 Полиция и руководство РЖД начали тотальную проверку сотрудников после выхода материала. >>

Более 738 тыс тонн молока произвели в Удмуртии в 2016 году

03.03.2017 09:21 Лидером стал Вавожский район. >>

США могут вдвое сократить средства на военную помощь Украине в 2017 году

03.03.2017 09:06 В прошлом году на эту статью Конгресс закладывал 300 млн долларов. >>

День рождения празднует глава Глазова Олег Бекмеметьев

03.03.2017 09:00 Ему исполнилось 49 лет. >>

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место в индивидуальной гонке на этапе кубка IBU

03.03.2017 08:30 Лучший результат показала еще одна россиянка Екатерина Шумилова. >>

«Электрические сети Удмуртии» предупредили о необходимости очистки крыш от снега

03.03.2017 08:00 Ущерб, причиненный электрическим сетям сходом снега с крыш из-за несвоевременной уборки или в процессе уборки, будет пре... >>

Знаки Удмуртии: пироги-овсяники и сосульки к затянувшейся зиме

03.03.2017 07:30 Народные приметы на пятницу, 3 марта. >>

Новости Удмуртии 2.0: наркодилер на рейсе Москва – Ижевск и дорогая смерть

03.03.2017 07:00 Обзор интересных материалов, опубликованных в СМИ республики накануне. >>

Жительница Китая родила двойню спустя неделю после родов сына

02.03.2017 19:42 Женщина была беременна дизиготной тройней. >>

Машинист тепловоза в Сызрани подрабатывает с помощью сайта Blablacar

02.03.2017 19:39 Мужчина возит людей в Самару за 200 рублей. >>

Единственный концерт в России Элтон Джон даст в декабре

02.03.2017 18:44 Британский певец выступит в Москве в рамках мирового турне. >>

У спасенного собакой мальчика на Алтае появилась новая семья

02.03.2017 18:39 В первое время ребенок ел очень много мяса. >>

Удмуртия в минуту: продажа здания Индустриального техникума и изменения на Южной автостанции

02.03.2017 18:30 Видеообзор самых важных и интересных событий региона. >>

Полицейские Удмуртии проверят действия коллег, забравших детей из увинской семьи

02.03.2017 18:10 Ранее некоторые СМИ заявили, что стражи порядка незаконно изъяли у родителей двух малышей. >>

Республиканские соревнования по ликвидации последствий ДТП прошли в Удмуртии

02.03.2017 18:00 МЧС Удмуртии поделилось фотографиями мероприятия. >>

Власти Австралии не хотят выдавать визы работникам фастфуда

02.03.2017 17:51 Ограничение выдачи они объясняют тем, что рабочие места нужны местной молодежи. >>

Водку из Татарстана начнут продавать в США

02.03.2017 17:44 Поставки начнутся уже в марте. >>

Огурцы, помидоры и сахар подешевели в Удмуртии в феврале 2017 года

02.03.2017 17:23 Изменения цен посчитал Удмуртстат. >>

Клуб для пенсионеров по созданию собственных гробов набирает популярность по всему миру

02.03.2017 16:50 Отделения новозеландской организации уже открыли в Австралии, Англии и Италии. >>

От души: во сколько обойдутся мужчинам Удмуртии подарки на 8 марта

02.03.2017 16:48 Удмуртстат представил среднюю стоимость возможных подарков к женскому празднику. >>

Паралимпийцы в аэропорту Чувашии не могли покинуть самолет

02.03.2017 16:44 Из-за отсутствия инвалифта спортсменов пришлось выносить сотрудникам, а последний – спустился сам на руках по грязному т... >>

Депутат Госдумы России от Удмуртии Александр Василенко провел прием граждан в Ижевске

02.03.2017 16:09 Жители города подняли вопрос высоких тарифов в сфере ЖКХ. >>

Замначальника Ижевского почтамта предстал перед судом за хищение 52 млн рублей

02.03.2017 15:48 Мужчина похитил деньги, предназначенные на ремонт подразделений регионального управления почтовой службы. >>

Руководство «Оскара» уволило виновных в скандале с вручением награды не тому фильму

02.03.2017 15:47 83-летнее сотрудничество компании PwC с американской киноакадемией стало под вопрос. >>
 



.прописали
Виктор Чулков Виктор Чулков
экс-пресс-секретарь президента Удмуртии
27.02.2017 Юрий Михайлович Лотман
Фарид Юнусов Фарид Юнусов
Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
20.02.2017 Пуд золота и фунт лиха
« Все блогеры Все блоги »
 

Популярное
Завершение реконструкции набережной пруда в Ижевске обойдется в 4,2 млрд рублей
12:51
Завершение реконструкции набережной пруда в Ижевске обойдется в 4,2 млрд рублей
В этом году на берегах водоема начнут восстанавливать тротуары... >>


Центробанк отозвал лицензию у филиала Татфондбанка, имеющего филиалы в Ижевске
10:23
Центробанк отозвал лицензию у филиала Татфондбанка, имеющего филиалы в Ижевске
Организация занимала по величине активов 42 место в России. >>


Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место в индивидуальной гонке на этапе кубка IBU
08:30
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место в индивидуальной гонке на этапе кубка IBU
Лучший результат показала еще одна россиянка Екатерина Шумилова.... >>


Директора мужского клуба в Ижевске подозревают в вовлечении в занятие проституцией подростка
02.03.2017 13:55
Директора мужского клуба в Ижевске подозревают в вовлечении в занятие проституцией подростка
Также задержаны два администратора заведения. >>


Главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин прокомментировал поражение от «Торпедо»
02.03.2017 09:55
Главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин прокомментировал поражение от «Торпедо»
По словам наставника, команда старалась и выжимала из себя все, что могла. >>


Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Пойма в Ижевске
02.03.2017 09:28
Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Пойма в Ижевске
Сбитый насмерть ребенок оказался девочкой, ее мать находится в больнице в тяжелом состоянии. >>


Знаки Удмуртии: погода на лето и первый дождь
02.03.2017 07:30
Знаки Удмуртии: погода на лето и первый дождь
Народные приметы на четверг, 2 марта. >>


Новости Удмуртии 2.0: новые остановки и ресторан в индустриальном техникуме
02.03.2017 07:00
Новости Удмуртии 2.0: новые остановки и ресторан в индустриальном техникуме
Обзор самых интересных материалов, опубликованных в СМИ республики накануне. >>


Эксперты-криминалисты Удмуртии 1 марта отмечают профессиональный праздник
01.03.2017 17:15
Эксперты-криминалисты Удмуртии 1 марта отмечают профессиональный праздник
Корреспондент «Сусанина» побывал в одном из криминалистических отделений... >>




Популярное


Популярное
Житель Москвы захватил в заложники семью в онлайн-режиме
20.02.2017 19:56
Житель Москвы захватил в заложники семью в онлайн-режиме
Мужчина хочет обратиться в посольство Китая, КНДР или Иран. ВИДЕО. >>


Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
10.02.2017 18:28
Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
Малыша и согревавшее его животное случайно обнаружил прохожий. >>


Бежавшая от секс-просвещения в Сибирь многодетная семья вернулась в Германию
27.02.2017 16:36
Бежавшая от секс-просвещения в Сибирь многодетная семья вернулась в Германию
Мартинесы получили 150 тыс. рублей «подъемных» и неожиданно для всех покинули Новосибирск. >>


Бездомный в Москве украл джинсы «Армани» из салона дорого внедорожника
24.02.2017 16:48
Бездомный в Москве украл джинсы «Армани» из салона дорого внедорожника
В отделе полиции, куда его доставили вместе со сворованной вещью, бомж рассказал, что просто хотел приодеться.... >>


Жители России смогут регистрировать ДТП при помощи «ЭРА-ГЛОНАСС»
25.02.2017 19:01
Жители России смогут регистрировать ДТП при помощи «ЭРА-ГЛОНАСС»
К лету 2017 года информационная система сможет оперативно передавать в страховую компанию... >>


Задушившая во сне трехмесячного сына жительница Тулы предстанет пред судом
25.02.2017 13:10
Задушившая во сне трехмесячного сына жительница Тулы предстанет пред судом
35-летняя женщина была пьяна. >>


Видео с места аварии с участием Николая Караченцова появилось в Сети
28.02.2017 09:03
Видео с места аварии с участием Николая Караченцова появилось в Сети
Артист попал в ДТП спустя ровно 12 лет после аварии, в результате которой чуть не погиб. >>


Документы «Горбачев-фонда» нашли в лондонском особняке
25.02.2017 10:10
Документы «Горбачев-фонда» нашли в лондонском особняке
Бумаги, подписанные лично экс-президентом СССР, касаются его сотрудничества с ведущими мировыми компаниями,... >>


Женщину на Алтае убило куском обрушившегося фасада
27.02.2017 11:39
Женщину на Алтае убило куском обрушившегося фасада
51-летняя жительница Рубцовска выходила из магазина, когда на нее рухнула часть стены. >>


Побивший рекорды блинный пирог в Ярославле скормили собакам
27.02.2017 18:49
Побивший рекорды блинный пирог в Ярославле скормили собакам
Приютам для бездомных животных досталось почти 2 тонны блинов. >>


Максим Фадеев надеется на извинения Настасьи Самбурской в течение трех дней
28.02.2017 17:38
Максим Фадеев надеется на извинения Настасьи Самбурской в течение трех дней
Героиня сериала «Интерны» публично назвала продюсера «гнилым человеком». >>




Популярное
Сериал «Шерлок» могут закрыть
25.02.2017 19:00
Сериал «Шерлок» могут закрыть
Проблемы связаны с согласованием съёмочных графиков исполнителей главных ролей Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана. ... >>


Жительница Китая родила двойню спустя неделю после родов сына
02.03.2017 19:42
Жительница Китая родила двойню спустя неделю после родов сына
Женщина была беременна дизиготной тройней. >>


Сын бразильского футболиста Пеле начал отбывать наказание в тюрьме
25.02.2017 10:40
Сын бразильского футболиста Пеле начал отбывать наказание в тюрьме
Суд сократил срок с 33 лет до 12 лет и 10 месяцев. >>


Зрительный обман японского психолога вызвал бурные споры в Сети
02.03.2017 11:44
Зрительный обман японского психолога вызвал бурные споры в Сети
Пользователи не могут прийти к соглашению, какого все-таки цвета клубника. >>


В Германии впервые дали пожизненный срок за ДТП
27.02.2017 18:26
В Германии впервые дали пожизненный срок за ДТП
Суд квалифицировал смертельную аварию, которую устроили стритрейсеры, как убийство. >>


Общественные активисты в США и Германии обвинили Обаму и Сороса в организации госпереворота в Украине
24.02.2017 11:33
Общественные активисты в США и Германии обвинили Обаму и Сороса в организации госпереворота в Украине
Акции прошли в нескольких городах Америки, а также... >>


Стандартные разъемы для зарядки появятся в iPhone 8
01.03.2017 10:45
Стандартные разъемы для зарядки появятся в iPhone 8
Новые смартфоны от Apple с изогнутым дисплеем от Samsung лишатся разъема Lightning. >>


Помощницу Дональда Трампа высмеяли в соцсетях из-за странной позы на диване в Овальном кабинете
28.02.2017 18:46
Помощницу Дональда Трампа высмеяли в соцсетях из-за странной позы на диване в Овальном кабинете
Келлиэнн Конуэй «с ногами» залезла на диван, чтобы снять происходящее в кабинете... >>


«Оскара» за лучший фильм сначала отдали не той картине
27.02.2017 09:55
«Оскара» за лучший фильм сначала отдали не той картине
«Оскар» уже был в руках команды ленты «Ла-Ла-Ленд», когда ведущий объявил, что перепутали конверт, и победителем становится... >>




Обсуждаемое
Потасовка произошла на борту летевшего из Москвы в Ижевск самолета
14:19
Потасовка произошла на борту летевшего из Москвы в Ижевск самолета
Недовольство пассажиров вызвал находившийся на борту...>
1 комментарий
Ресторан и гостиница появятся в здании бывшего индустриального техникума в Ижевске
02.03.2017 11:54
Ресторан и гостиница появятся в здании бывшего индустриального техникума в Ижевске
Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин»...>
1 комментарий
Зрительный обман японского психолога вызвал бурные споры в Сети
02.03.2017 11:44
Зрительный обман японского психолога вызвал бурные споры в Сети
Пользователи не могут прийти к соглашению, какого все-таки цвета клубника....>
2 комментария
Бывшее здание индустриального техникума в Ижевске продали за 41,8 млн рублей
02.03.2017 10:17
Бывшее здание индустриального техникума в Ижевске продали за 41,8 млн рублей
Победителем аукциона стал Армен Оганезов. >
3 комментария
Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Пойма в Ижевске
02.03.2017 09:28
Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Пойма в Ижевске
Сбитый насмерть ребенок оказался девочкой, ее мать находится...>
2 комментария
Средняя зарплата чиновников федеральных министерств и ведомств России в 2016 году превысила 115 тыс рублей
02.03.2017 09:00
Средняя зарплата чиновников федеральных министерств и ведомств России в 2016 году превысила 115 тыс рублей
По итогам...>
2 комментария
Садоводческие товарищества Удмуртии к лету могут получить льготы и новые возможности самоуправления
01.03.2017 16:15
Садоводческие товарищества Удмуртии к лету могут получить льготы и новые возможности самоуправления
Госдума России...>
1 комментарий
Здание Южной автостанции Ижевска переделают под магазин «Магнит»
01.03.2017 15:54
Здание Южной автостанции Ижевска переделают под магазин «Магнит»
В помещении уже идут работы по реконструкции. >
4 комментария
Ижевск вошел в топ-100 туристических брендов России
01.03.2017 13:19
Ижевск вошел в топ-100 туристических брендов России
Город попал в список, как оружейная столица России. >
3 комментария
Удмуртия стала третьим регионом, подписавшим соглашение с Агентством по технологическому развитию
01.03.2017 11:30
Удмуртия стала третьим регионом, подписавшим соглашение с Агентством по технологическому развитию
В рамках сотрудничества планируется...>
3 комментария
Украинцы смогут въезжать в Евросоюз без визы
01.03.2017 08:54
Украинцы смогут въезжать в Евросоюз без визы
Европарламент и Совет ЕС неофициально дали согласие Украине на безвизовый режим. ...>
1 комментарий
Смартфон на российской «операционке» будут продавать по цене от 10 до 15 тыс рублей
28.02.2017 16:36
Смартфон на российской «операционке» будут продавать по цене от 10 до 15 тыс рублей
Inoi R7 разработали специально для госслужащих....>
1 комментарий

Обсуждаемое

Чулков Виктор
27.02.2017 12:11:00
Чулков Виктор
экс-пресс-секретарь президента Удмуртии
Юрий Михайлович Лотман
1 комментарий
Юнусов Фарид
20.02.2017 09:00:00
Юнусов Фарид
Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
Пуд золота и фунт лиха
1 комментарий

Афиша Ижевска

ВИА «Поющие гитары»
Концерт
ВИА «Поющие гитары»
Выставка-продажа картин «Весна 2017»
Выставки
Выставка-продажа картин «Весна 2017»