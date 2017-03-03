Южная Корея. Новое приложение, созданное в Южной Корее, поможет пообщаться с покойниками и даже сделать с ними селфи. Об этом сообщает МИР24.

Приложение для смартфонов создала программистка из Южной Кореи Ен Юн Лим, которая тяжело переживала утрату бабушки. Ее программа моделирует аватар умершего человека, который можно будет использовать для общения и селфи.

Как говорят в компании-разработчике, у созданного по образу покойника аватара не будет ложных воспоминаний и представлений. Он просто должен будет помочь людям пережить утрату.