Глазов. Удмуртия. Глазовская прокуратура выявила сайты, торгующие удостоверениями сотрудников прокуратуры и МВД. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, также все желающие могли приобрести в Сети права четырех категорий на автомобили.

За подделку, изготовление и сбыт поддельных документов (бланков) предусмотрена уголовная ответственность. В связи с этим, в соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» распространение такой информации на территории страны запрещено.

По итогам проверки глазовской межрайонной прокуратурой в целях защиты интересов общества и государства в суд направлен иск о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению и блокировке свободного доступа к указанным ресурсам.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.