Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска инсценировал угон своего авто ради получения страховки. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, 23-летнего молодого человека уже задержала полиция.

В начале февраля ижевчанин обратился к стражам порядка с заявлением о том, что у него якобы украли «Хендай Солярис», который он припарковал у одного из торговых центров города. После этого сотрудники силового ведомства возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением крупного ущерба»).

«Автомобиль был обнаружен на территории Ижевска, а также установлены лица, причастные к угону автомобиля. На допросе задержанные пояснили, что совершили «хищение» по просьбе самого владельца», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Выяснилось, что мужчина, получив на руке копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту кражи, поспешил обратиться в страховую компанию с просьбой выплатить ему компенсацию в размере 700 тыс. рублей.

Указанное уголовное дело стражи порядка прекратили, в настоящее время решается вопрос о возбуждении производства в отношении самого владельца.