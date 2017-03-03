Кабардино-Балкария. На северном склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии сошла лавина. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.

«В 12:05 мск в пятницу поступило сообщение, что на северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье сошла лавина. По предварительной информации, есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

На данный момент количество пострадавших уточняется. На место происшествия выдвинулись 11 спасателей.

Регион-online приводит информацию о восьми раненных и двух погибших.