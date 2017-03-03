Ижевск. Удмуртия. Потасовка произошла на борту летевшего из Москвы в Ижевск самолета. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе ижевского линейного отдела МВД России на транспорте, инцидент произошел в пятницу, 3 марта.

«На борту находился подвыпивший гражданин, который много и громко разговаривал. Пассажирам это не нравилось, все ему стали делать замечания», - отметили в ведомстве.

Один из пассажиров самолета решил силой осадить говоруна, однако бортпроводники быстро их разняли. В Ижевске самолет уже ожидали правоохранители. Они выяснили, что 31-летний житель Ижевска возвращался из Москвы домой.

По факту произошедшего составили два протокола – за нахождение на борту самолета в нетрезвом виде и за хулиганство. Представители ведомства подчеркнули, что мужчина уже раскаялся в произошедшем, однако ответить за свое поведение ему все же предстоит по закону.