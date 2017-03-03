Ижевск. Удмуртия. Единый комитет по госзакупкам возглавит бывший глава регионального Наркоконтроля Сергей Лукин. Об этом на своей пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 3 марта, рассказал премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев.

«Решение по его созданию (комитета) было принято еще в прошлом году, мы изучали опыт других регионов. Сейчас у нас в четырех министерствах производятся закупки - Минэкономики, Минстрой, Миндортранс и Минздрав. Сейчас это все объединяется в единую структуру, руководителя уже нашли, вся организационная работа ведется, и в конце марта этот орган мы создадим. Чтобы не было перерыва в госзакупках, мы пока старую систему оставляем до 1 июня. С этого момента все полномочия перейдут в новый орган», - сказал Виктор Савельев.

По его словам, первостепенной задачей комитета станет удешевление контрактов.

«Я думаю, что это существенно сократит наши издержки, будем объединять типовые торги, а то сегодня 3-4 тысячи торгов у нас проводит Минэкономики ежегодно. Наша задача - сделать на объемах существенное удешевление контрактов», - добавил председатель регионального правительства.

Наша справка:

Сергей Лукин родился 5 июня 1965 года в селе Мыльджино Каргасокского района Томской области. В 1983 году окончил Колпашевское педагогическое училище, с 1993 по 1998 год продолжил педагогическое образование в Томском государственном педагогическом университете.

В 2001-2002 годах учился в Томском филиале Рязанской академии права и управления по специальности «Правоохранительная деятельность». В 2011 году окончил филиал Кузбасского института ФСИН России по специальности «Юриспруденция». С 2000 года являлся начальником Шегарского МРО Управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Томской области.

В 2002 году назначен заместителем начальника Управления налоговой полиции по Томской области. С 2003 года - заместитель начальника Управления Госкомитета России по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Томской области, в дальнейшем - Управления ФСКН России по Томской области.

Указом Президента Российской Федерации от 2 августа 2012 года он был назначен начальником Управления ФСКН России по Удмуртской Республике. Является почетным сотрудником органов ФСКН, награжден медалями 3-й и 2-й степени «За отличие в службе в органах наркоконтроля». Женат, воспитывает сына и дочь.