Ижевск. Удмуртия. Показания коллективных приборов учета могут получить приоритет над региональными нормативами в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба отделения «Единой России», такой законопроект внесен в Госдуму.

«Речь идет о том, чтобы законодательно установить приоритет показаний коллективных приборов учетов над региональными нормативами. Если в доме были проведены энергосберегающие мероприятия, то на общем собрании собственники могут принять решение о распределении между собой потребленных объемов ресурсов на основании показаний общедомового прибора учета. Потребляешь меньше – значит, платишь меньше», - отметил руководитель проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», первый зампред Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Начальник Государственной жилищной инспекции Удмуртии Марат Исмагилов считает, что у собственника всегда должен быть выбор - как оплачивать ту или иную услугу.

«Какой бы размер норматива не был рассчитан - он будет являться средней величиной. Сейчас ОДН стали частью жилищных услуг, плата за которые всегда устанавливается на общем собрании. Поэтому логичная для собственников альтернатива применению по умолчанию норматива - это факт, который рассчитывается из показаний общедомового прибора учета. Наличие реальных показаний в доме является стимулом для энергосбережения и надлежащего учета ресурсов. Уже несколько лет активные собственники в многоквартирных домах Удмуртии в городах и сельских районах собирают ежемесячно показания всех индивидуальных и общих счетчиков по Реестрам», - рассказал Марат Исмагилов.

С 1 января в плату за содержание жилого помещения включена оплата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги.

В некоторых регионах плата на содержание общедомового имущества стала фиксированной исходя из установленного норматива, независимо от используемых в доме энергосберегающих технологий и оборудования.