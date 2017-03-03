Ижевск. Удмуртия. Средняя заработная плата на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Удмуртии сравнялась с доходом в нефтяной промышленности. Как рассказал на пресс-конференции в пятницу, 3 марта, председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев, на сегодняшний день она составляет 39,9 тыс. рублей.

При этом он отметил, что, например, в «БелкамНефти» сумма средней заработной платы составляет 42 тыс. рублей.

«Это плюс потому что мы видим, что население пошло учиться в технические вузы, обучаться техническим специальностям, это для нас существенный рывок и я думаю, что это будет дальше продолжаться», - добавил Савельев.

Также, по словам председателя республиканского правительства, в Удмуртии существенно вырос объем промышленного производства, он составил 515 млрд рублей.

По данным Удмуртстата, в 2016 году средняя зарплата в республике составила 26 543,5 рублей.