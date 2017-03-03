Великобритания. Компания British Condoms из Великобритании собирает предзаказы на умные презервативы i.Con Smart Condom. Об этом сообщает Forbes.

Новый гаджет даст владельцу развернутую информацию о продолжительности полового акта, частоту и силу фрикций, количестве сожженных калорий, температуре тела и даже наличии венерических заболеваний.

Производитель уверяет, что все данные будут строго конфиденциальными, но при желании пользователь может поделиться достижениями в социальных сетях.

Издание отмечает, что по большому счету устройство нельзя назвать презервативом. Оно представляет собой кольцо, надеваемое поверх контрацептива.

Стоимость гаджета – 59,99 фунтов стерлингов (примерно 4,3 тыс. рублей).