США. Знаменитый британский актер Патрик Стюарт, сыгравший профессора Ксавьера в «Людях Икс», решил стать гражданином США. По данным портала Мир24, артист намерен бороться с американским лидером Дональдом Трампом.

«Я не гражданин США. Однако, и это, возможно, единственная хорошая вещь в результатах выборов, я подаю документы на оформление гражданства. Потому что я тоже хочу быть американцем», - цитирует издание слова Стюарта.

Патрик Стюарт – популярный британский актер кино и телевидения, офицер ордена Британской империи. Больше всего известен по роли капитана Пикара в «Звездном пути» и профессора Чарльза Ксавьера во франшизе «Люди Икс».