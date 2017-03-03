Ижевск. Удмуртия. Ижевский электромеханический завод «Купол» в пять раз увеличил объемы производства по итогам 2016 года. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев.

«Это связано только с одним - они в прошлом году сдали большой оборонный заказ. <...> Это огромная цифра», - сказал Савельев.

Прирост показали и другие предприятия оборонно-промышленного комплекса: концерн «Калашников» - 164%, Ижевский механический завод - 194%, Воткинский завод - 102,6%.

«Воткинский завод хоть и ненамного вырос, - 2,6% - но там сегодня ситуация стабильная, и я думаю, что на ближайшее десятилетие такой поступательный рост - это будет очень хорошо для города Воткинска, для всей республики в целом», - отметил председатель республиканского правительства.

Также Савельев отметил, что все в этом году и Сарапульская группа предприятий, и Чепецкий механический завод находятся в плюсе

«515 млрд рублей - объем выпуска продукции. То есть мы движемся поступательно вперед и пока опасений в ближайшие несколько лет о том, что это вдруг рухнет, нет», - добавил Савельев.

Во все бюджеты от предприятий оборонно-промышленного комплекса по итогам года поступило 17 млрд рублей налогов.