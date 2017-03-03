Ижевск. Удмуртия. На «Чуровском заводе силикатных стеновых материалов» в Удмуртии могут начать производить светодиодные и стеновые лампы. Как сообщил журналистам на пресс-конференции в пятницу, 3 марта, премьер-министр региона Виктор Савельев, такое предложение уже поступило властям региона.

«Там есть предложения и по производству по сборке светодиодных ламп, но это не займёт все площади. Мы говорили о современных стеновых панелях, которые вообще-то востребованы на рынке, но это требует дополнительных инвестиций для их производства. Сначала необходимо определиться с собственностью - пока даже не понимаем с кем разговаривать. Я надеюсь, что сегодня какие-то подвижки будут и дальше уже начнём процесс», - сказал Савельев.

Он также уточнил, что все цеха на предприятии находятся под контролем. На заводе по-прежнему работают несколько работников и охрана. В пятницу, 3 марта, состоится собрание кредиторов, где обсудят вопрос продажи имущества. Кроме того, владельцев предприятии просят подготовить презентацию объекта, что позволит как можно быстрее найти для Чуровского завода инвесторов.

«Мы их просили подготовить презентационный материалы с какими-то новыми направлениями деятельности, для того, чтобы мы могли дальше отрабатывать и с нашим бизнесом, и в Москве с другими потенциальными инвесторами», - сказал премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев.

Напомним, о проблемах на Чуровском заводе стало известно в конце 2015 года. Производство полностью остановилось в ноябре того же года, после чего около 200 человек потеряли работу. В правительстве Удмуртии заявили, что заводу необходим инвестор для возобновления производства. Также пришлось решать вопрос о передаче одной из котельных предприятия, отапливающей дома и социальные объекты населённого пункта.