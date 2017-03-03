Монреаль. Канада. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может включить кофеин в список запрещенных веществ. Как пишет Vladtime.ru, произойдет это в 2018 году.

О планах WADA рассказал руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба. По его словам, после включения кофеина в запретный список, специалисты будут настаивать на том, чтобы человечество не употребляло продукты с его содержанием.

Список WADA составляется каждый год. Туда входят все запрещенные препараты, которые вредят организму человека.