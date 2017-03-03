Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя плавно подходит к своему завершению. С 27 февраля по 3 марта в республике произошло много интересного. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» выделили для своих читателей наиболее важные события.

В здании Южной автостанции Ижевска остались две кассы и маленький зал ожидания. Остальные площади займет магазин «Магнит»

Здание Индустриального техникума в Ижевске продали за 41 млн рублей. В нем появятся ресторан и гостиница

Выборы ректора УдГУ состоятся 21 марта. На пост претендуют Галина Мерзлякова, Галина Васильева и Игорь Меньшиков

Ремонтировать дороги в Ижевске начнут с наступлением тепла. По предварительным данным, это будет начало апреля.

Власти Ижевска рассказали о борьбе со снегом, который засыпал город. Не все организации справляются с объемом работы.