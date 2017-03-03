Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев потерял две позиции в топ-20 губернаторов России по упоминаемости в соцмедиа в феврале. Рейтинг подготовила «Медиалогия».

Руководитель региона сместился с 12 места на 14 с индексом 8 054. Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург).

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов России в соцмедиа. Для его формирования учитывались сообщения в социальных сетях: «Twitter», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram», форумах и блогах.

У главы Удмуртской Республики есть официальная страница в соцсети во «ВКонтакте».