Ижевск. Удмуртия. Более 4 млрд рублей понадобится на завершение реконструкции набережной ижевского пруда. В этом году на берегах водоема начнут восстанавливать тротуары и дороги. Власти разделили эту работу на несколько этапов. Об этом и других событиях в традиционной рубрике от корреспондентов информационного агентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 3 марта 2017 года

Горячий перелет:

Потасовка произошла на борту летевшего из Москвы в Ижевск самолет. Недовольство пассажиров вызвал находившийся на борту воздушного судна нетрезвый мужчина. По факту произошедшего составили два протокола – за нахождение на борту самолета в нетрезвом виде и за хулиганство.

Тотальный диктант:

Текст писателя Леонида Юзефовича напишут жители Удмуртии во время Тотального диктанта. Акция пройдет 8 апреля на 40 городских площадках. Каждая часть текста - небольшое эссе про один из родных городов автора.

Ремонт дорог:

Около 600 млн рублей выделят в Ижевске на ремонт дорог в 2017 году. Работы проведут на 32 участках. Это буду улицы: Студенческая, Удмуртская, Карла Либкнехта и Кирова.

Уровень зарплат:

Средняя заработная плата на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Удмуртии сравнялась с доходом в нефтяной промышленности. Как рассказал на пресс-конференции в пятницу, 3 марта, председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев, на сегодняшний день она составляет 39,9 тыс. рублей. При этом он отметил, что, например, в «БелкамНефти» сумма средней заработной платы составляет 42 тыс. рублей.

Молочные реки:

В Удмуртии за год произвели более 730 тыс. тонн молока. Это на 2,5% больше результатов 2015 года. Лидером по производству стал Вавожский район республики.

Серебряная медаль:

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место в индивидуальной гонке на этапе кубка IBU. Лучший результат показала еще одна россиянка Екатерина Шумилова. Третьей финишировала представительница Швеции.