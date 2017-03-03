Ижевск. Удмуртия. Реализация инвестиционного проекта по реконструкции сарапульского мясокомбината и увеличению его производственных мощностей в 2 раза начнется в 2017 году. Об этом рассказал на пресс-конференции в пятницу, 3 марта, премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев.

«Сейчас вопрос за компанией «КОМОС ГРУПП», которая является главным инвестором этого проекта, мы вчера общались с Шутовым (Андрей Шутов – генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП», прим. ред.), он подтвердил, что проект в активной фазе реализации и я надеюсь, что в этом году уже активно начнем работать», - сказал Савельев.

По его словам, проект реконструкции предприятия осуществляется в рамках программы развития моногородов Удмуртии.

«Мы, со своей стороны, должны создать инфраструктуру для развития новых производственных мощностей и вот на примере Сарапула мы это уже активно делаем», - сказал Савельев, уточнив, что республика вложила в развития инфраструктуры Сарапула порядка 100 млн рублей.

Презентация инвестиционного проекта «КОМОС ГРУПП» с участием федеральных чиновников прошла в июле 2016 года.

Инвестиционный проект «Развитие мясопереработки» планируется реализовать на производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Второй проект, расширение логистического центра - на площадке Сарапул-молоко.