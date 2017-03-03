Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» начало прямую трансляцию открытия X международного фестиваля циркового искусства в Ижевске. Церемония открытия стартует в пятницу, 3 марта, в 19:00 по местному времени.

10 International Festival of Circus Art in Izhevsk

Юбилейный фестиваль соберет на арене ижевского цирка участников и призеров предыдущих фестивалей. В их числе – произведший фурор в 2015 году китайский артист, выступающий в жанре «свободная проволока» Жанг Фан; его соотечественники-эквилибристы, выступавшие в столице Удмуртии с номером «Лебединое озеро» по мотивам знаменитого на весь мир балета Петра Чайковского, «Воздушный полет» из Северной Кореи.



Выступят на фестивале также артисты из США, Испании, Эфиопии, Монголии, Германии, Японии, Болгарии, Швейцарии и России. Виталий Смолянец вновь представит аттракцион «Империя львиц», а под руководством Андрея Дементьева-Корнилова выступят слоны.