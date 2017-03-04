Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал X юбилейный фестиваль циркового искусства. Он собрал победителей и призеров предыдущих девяти фестивалей, а потому был особенно зрелищным.

10 International Festival of Circus Art in Izhevsk

Как и прежде, цирк был полон зрителей, пришедших увидеть грандиозное шоу. В их числе были глава Удмуртии Александр Соловьев и член Совета Федерации от Удмуртии Александр Волков.

«Я хочу поздравить всех нас, всю республику с этим событием. Провести такой фестиваль не просто, потому что приезжают представители 15-20 стран, до 300 артистов, все надо организовать. Самое главное, что выигрывают от этого зрители. Вы представьте, уже 10 лет примерно 17 тыс зрителей каждый год наслаждаются лучшими мировыми номерами циркового искусства. Сюда приезжают самые талантливые труженики», - сказал Волков в своем интервью информагентству «Сусанин».

И труженики показали, что они – действительно мировые звезды. Вновь «взлетели» над ареной китайские эквилибристы, представившие номер по мотивам балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», и выпускники циркового училища в Монголии. Зарядил зал позитивом жонглер Пикассо Джуниор из Испании, развлекали зрителей клоуны Просвирнины и прославленный итальянский клоун Дэвид Ларибле.

Шквал смеха и оваций вызвал чревовещатель Виллер Николоди из Швейцарии, которому пришлось выучить несколько фраз на русском, а также разобраться, что такое перепечи.

Стоя зрители аплодировали знаменитому дрессировщику Виталию Смолянцу. Он показал настоящее мужество укротив львиц и тигриц. К слову, аттракцион «Империя львиц» не впервые приезжает в Ижевск, зрители всегда радостно приветствуют артистов.

Не менее бурно приветствовали гости фестиваля «Воздушный полет» из Северной Кореи и китайского артиста Жанг Фана, выступающего в жанре «воздушная проволока». Вслед за ними на арену вышли эфиопский дуэт, устроивший «икарийские игры» и Элен Крамер, совместившая в своем выступлении жанры каучук и эквилибр.

Яркой точкой первого дня фестиваля стал аттракцион «На слонах вокруг света» под руководством Андрея Дементьева-Корнилова. Атмосфера Индии гармонично заполнила ижевский цирк.

«В Ижевске собрался звездный состав. Сложно работать, когда выступаешь вместе с сильными артистами. Было волнительно, мы не могли себе позволить плохо отработать, поэтому приложили все усилия, все свое мастерство. Слоны на арене учуяли запах львов и тигров Виталия Смолянца, немного отвлекались, но это было незаметно», - поделился дрессировщик своими эмоциями после выступления.

Первый день фестиваля прошел ярко и незабываемо, остается надеяться, что все последующие будут такими же.

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