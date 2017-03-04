Москва. Сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли на рассмотрение Госдумы России законопроект об изменениях в федеральный закон «О рекламе», касающиеся географических изображений. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных Совета Федерации.

Сенаторы предлагают запретить использование в рекламе искаженных топографических данных, в частности, географических карт России. Помимо рекламной продукции речь идет также о законодательном регулировании «производства и реализации в торговых сетях печатной продукции, учебной литературы, карт Российской Федерации, наглядных пособий, которые по своему содержанию могут квалифицироваться, как пропаганда нарушения территориальной целостности Российской Федерации».

Авторы инициативы приводят в пояснительной записке к проекту несколько примеров, когда производитель пива, туристическая компания и две фирмы, производящие безалкогольные газированные напитки, использовали в рекламе своей продукции и услуг географическую карту России без указания на ней Крыма и Севастополя.

«Производители алкоголя мотивируют размещение российской символики (географической карты страны) в рекламе своей продукции пропагандой патриотизма, однако отсутствие на карте России двух субъектов Российской Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя противоречит их заявлениям и фактически не соответствует положениям Конституции Российской Федерации», - пишут Цеков и Ковитиди.

По мнению сенаторов, подобная «методика использования искаженных топографических данных» является пропагандой нарушения территориальной целостности России.

«Внесение указанных изменений в статью 5 федерального закона «О рекламе» позволит обеспечить соблюдение правовых и этических норм в рекламной деятельности в сфере торговли, туризма, а также производстве печатной продукции», - говорится в пояснительной записке к законодательной инициативе.