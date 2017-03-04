Пекин. Китайская Народная Республика. Китай начнет освоение ресурсной базы астероидов к 2025 году. Об этом, со ссылкой на специалиста академии космических технологий КНР в области исследования космического пространства Е Пэйцзяна, пишут «Известия».

По его словам, на астероидах «есть ресурсы, которые могут сыграть важную роль в будущем развитии человечества». О чем именно идет речь, пока не разглашается, так как детали программы находятся на стадии согласования.

«Мы собираемся начать исследовать астероиды после первой миссии на Марс, которая состоится в 2020 году, и до 2025 года», - пояснил Пэйцзян.

В декабре прошлого года Китайское национальное космическое управление сообщало, что с 2017 года КНР приступит к разработке ключевых технологий, которые позволяет космонавтам исследовать астероиды и Юпитер.