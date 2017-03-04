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Март 2017
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Житель Ижевска попросил родственника украсть его автомобиль

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Житель Ижевска попросил родственника украсть его автомобиль

Молодой человек хотел получить страховую выплату в 700 тыс. рублей.

Житель Ижевска попросил родственника украсть его автомобиль
Фото:pixabay.com/TheDigitalWay
Ижевск, полиция, Удмуртия, угон, автомобиль, ложь


12:51

Ижевск. Удмуртия. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Ижевска, который попросил родственника угнать его автомобиль, чтобы получить страховую выплату. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Инцидент произошел в начале февраля этого года. Молодой человек обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля «Хундай Солярис». Правоохранители возбудили уголовное дело и начали поиск имущества.

«Автомобиль был обнаружен на территории Ижевска. Сотрудники полиции установили лицо, причастное к угону автомобиля. Им оказался родственник «потерпевшего». Он пояснил, что хищение совершил по просьбе самого владельца», - сообщает полиция Удмуртии.

Ижевчанин, написавший заявление об угоне автомобиля, пояснил стражам порядка, что, получив копию постановления о возбуждении дела, он хотел обратиться в страховую компанию и получить с нее выплату в размере 700 тыс. рублей.

Пока в отношении предприимчивого горожанина возбуждено дело по 306 статье УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления»). Сейчас следователи МВД решают вопрос о возбуждении еще одного дела уже по факту покушения на мошенничество в отношении страховой компании. 

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