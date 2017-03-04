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Март 2017
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Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выиграл спринт на этапе кубка IBU

Представитель родникового края преодолел дистанцию без промахов на огневых рубежах.

Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выиграл спринт на этапе кубка IBU
Фото:rusbiathlon.ru
спорт, Ижевск, биатлон, Удмуртия, Финляндия


13:55

Финляндия. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выиграл 10-километровый спринт на этапе кубка IBU в Финляндии. Представитель родникового края преодолел дистанцию без промахов на огневых рубежах.

Время Поварницына на финише – 24 минуты 23,3 секунды.

«Серебро» завоевал еще один россиянин Александр Логинов, который допустил один промах при стрельбе и отстал от победителя на 2,4 секунды. «Бронза» досталась представителю Украины Руслану Ткаленко.

Еще один россиянин Алексей Волков занял 9 место. Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Алексей Слепов расположились во втором десятке.

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