Финляндия. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выиграл 10-километровый спринт на этапе кубка IBU в Финляндии. Представитель родникового края преодолел дистанцию без промахов на огневых рубежах.

Время Поварницына на финише – 24 минуты 23,3 секунды.

«Серебро» завоевал еще один россиянин Александр Логинов, который допустил один промах при стрельбе и отстал от победителя на 2,4 секунды. «Бронза» досталась представителю Украины Руслану Ткаленко.

Еще один россиянин Алексей Волков занял 9 место. Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Алексей Слепов расположились во втором десятке.