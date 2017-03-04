Тегеран. Иран. Иранские военные провели успешные испытания российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 во время учения «Демавенд». Об этом сообщает телеканал Russia Today.

По планам учений иранского министерства обороны военные отработали этапы обнаружения, идентификации, перехвата и поражения целей при помощи российского ЗРК, а также различные сценарии отражения возможных угроз.

Россия завершила поставку комплексов С-300 в Иран в октябре 2016 года. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, поставка вооружения в эту страну «не противоречит теплым отношениям с Израилем».