Казань. Республика Татарстан. Клиенты Татфонбанка и Интехбанка, у которых Центробанк России отозвал лицензии, вручили премьер-министру Татарстана Ильдару Халикову петицию с требованием опротестовать решение регулятора. Об этом сообщает в субботу, 4 марта, «Интерфакс».

В субботу утром клиенты банков собрались у здания торгово-промышленной палаты Татарстана, после чего участники акции приняли спонтанное решение отправиться к правительству республики на площадь Свободы. По данным полиции, задержаний во время публичного мероприятия не было.

«Я ему передала ультиматум, который состоял из двух пунктов: опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензий Татфондбанка и Интехбанка, и второе требование - выплатить всем кредиторам банков денежные средства в полном размере», - рассказала информагентству активистка Александра Лиманова.

В пятницу, 3 марта, Центральный банк России отозвал лицензии у Татфондбанка и Интехбанка из-за того, что руководство и собственники кредитных организаций не приняли мер по нормализации их деятельности.

Вечером этого же дня Советский районный суд Казани арестовал до 16 апреля председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

«На заседании суд огласил материалы предварительного следствия, согласно которым Татфондбанк заключил с Центральным банком договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО (публичное акционерное общество) «Нижнекамскнефтехим» 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО (общество с ограниченной ответственностью) «Новая нефтехимия» (бенефициар Р.Мусин) на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар девелопмент» (компания является совладельцем Интехбанка) на 2,2 мрлд рублей», - пишет «Интерфакс».