Ижевск. Удмуртия. Участники паблика «Ижевск Где Гай Стоят» Вконтакте опубликовали в субботу, 3 марта, фотографии первых мотоциклистов, появившихся на дорогах Ижевска. Водителей мотоциклетного транспорта не испугала снежная метель и отрицательная температура.

Первого водителя, передвигающегося по городу на мотоблоке с номером 777 на борту, пользователи соцсетей заметили на улице Чугуевского.

«Чудо на Чугуевского!», - написала Марина Конышева.

«Наш металлурговский дед тоже оттаял», - рассказал Роман Кораблев.

Фото: Роман Кораблев.