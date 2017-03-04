Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот прослушивал его телефонные разговоры накануне выборов главы Америки. Об этом американский лидер написал в своем Твиттере.

Donald J. Trump on Twitter

Дональд Трамп не привел каких-либо доказательств своих слов, сказав лишь, что хороший адвокат мог бы сделать из этого отличное дело, а также назвал Обаму плохим (или больным) парнем.

Donald J. Trump on Twitter

«Насколько низко пал президент Обама, чтобы прослушивать мои телефоны во время священного процесса выборов. Это Никсон / Уторегейт», - написал Трамп, намекая на политический Уторгейтский скандал, который привел к отставке 37-го президента США Ричарда Никсона.