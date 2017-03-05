Ижевск. Удмуртия. Городской фестиваль «Гимн ремеслу-2017» пройдет в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках фестиваля пройдут:

- конкурс профессионального мастерства «ПрестИЖ» для парикмахеров, визажистов, мастеров ногтевого сервиса и учащихся учебных заведений - 21 марта.

- конкурса «Лучший эскиз» - 21 марта. Участники - школьники, студенты и выпускники высших и средних учебных заведений, профессиональные модельеры, дизайнеры, художники.

- конкурс «Пульс моды-2017» - 21 марта. Участники - школьники, студенты учреждений профессионального образования, ведущие подготовку и обучение в области дизайна, моделирования, конструирования, технологии изготовления одежды, а также стилисты, молодые специалисты и профессионал, работающие в сфере создания одежды и аксессуаров.

- конкурс профессионального мастерства по специальности «Гравер» - 22 марта. Участники - граверы, профессионалы и студенты учебных заведений.

- конкурс профессионального мастера по специальности «Портной» - 23 марта.

- фотоконкурс «Гимн Ремеслу» проходит в сети Интернет с 10 февраля по 15 марта 2017 года.