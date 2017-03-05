Оренбург. Редких цирковых белых тигров бросили на трассе в Оренбургской области. Как пишет «Интерфакс», животные были в грузовике, который съехал в кювет.

4 марта в дежурную часть полиции города Бугуруслана позвонил мужчина и пояснил, что он сдал в аренду автомобиль, оборудованный системой ГЛОНАСС, и вот уже несколько часов машина находится без движения. А в автомобиле находятся тигры редкой породы, которых перевозят из Волгограда в цирк Уфы. С фурой также шел автомобиль сопровождения и кормом.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили автомобиль недалеко от автодороги. Водителя на месте не было, как и машины сопровождения.

Позже грузовой автомобиль вытянули на дорогу, животных спецтехникой переместили в другой грузовой автомобиль и отправили в Уфу.