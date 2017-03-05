Мексика. Четыре человека погибли и шесть получили ранения при взрыве в магазине пиротехники в Мексике. Об этом сообщает «Российская Газета».

На месте скончались девушка и двое детей, еще одна женщина умерла от обширных ожогов в больнице. Причиной взрыва стала утечка газа в здании, где изготавливались пиротехнические изделия.

Отметим, что в декабре 2016 года мощный взрыв прогремел на крупнейшем в Мексике легальном рынке пиротехники Сан-Паблито, насчитывающем более 300 магазинов. Огонь уничтожил 290 торговых точек. В момент происшествия на рынке находилось около двух тысяч человек. На месте тогда погибли 20 человек, позднее еще 20 скончались от полученных ожогов и травм в больницах