Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула оштрафовали за создание фирмы-однодневки для обналичивания денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в июле 2015 года подсудимый создал ООО «Мысль» через подставное лицо, для чего незаконно сделал подложные документы. Подставному лицу злоумышленник пообещал заплатить 5 тыс. рублей.

Мужчина предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о подставном лице.

Суд признал жителя Сарапула виновным по части 1 статьи 173.1 УК России («Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах»). Его оштрафовали на 100 тыс. рублей.