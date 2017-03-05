Ижевск. Удмуртия. Сборная команда КВН «Факультет управления качеством» не смогла пробиться в 1/4 премьер-лиги КВН на «Первом канале». Третья игра 1/8 прошла в четверг, 2 марта.

«Были уверены, что проходим дальше. Тем не менее мы не прошли. Это значит, что команде есть над чем работать, конечно же. И очень может быть, что через год мы будем понимать, как полезна была эта пощечина», - написал во «ВКонтакте» один из игроков «ФУК».

В 1/4 встретятся следующие команды: сборная РУДН (Москва), «Казань» (Казань), «КубГУ» (Краснодар), «Волжане СамГТУ» (Самара), «Top Secret» (Краснодар), сборная вузов Чеченской республики (Грозный), сборная бывших спортсменов (Пермский край), «Так-то» (СФУ, Красноярск), «Подъем» - сборная МВД (Москва), сборная Тульской области, «Театр Уральского зрителя» (Челябинск-Златоуст), летняя сборная – КубГАУ (Краснодар).

Узнать больше о «Факультете управления качеством», о ее творческом пути и планах на будущее можно из интервью с членами команды.

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