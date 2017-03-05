Ижевск. Удмуртия. На 6 тыс. рублей оштрафовали ООО «Удмуртские коммунальные системы» за низкую температуру горячей воды в одном из домов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Государственной жилищной инспекции Удмуртии провела проверку по адресу улица Молодежная, 91. Установлено, что УКС предоставляли жителям дома услуги горячего водоснабжения ненадлежащего качества.

«Температура воды, поступающей в квартиры, была ниже установленной нормативами. Выявленные факты, допущенные, в том числе в зимний период, нарушают права граждан на предоставление качественных и безопасных услуг горячего водоснабжения», - говорится в сообщении.

Организацию привлекли к административной ответственности по статье 7.23 КоАП России («Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами»).

Нарушения устранены.