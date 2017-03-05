Таиланд. 23-летняя туристка из России пропала без вести на острове Тао в Таиланде. Как пишет РБК, полиция приступила к ее поискам.

Сообщается, что девушка заселилась в хостел 11 февраля и должна была выехать 16 февраля. Но россиянка не появилась к этому сроку и никак не связывалась с администрацией хостела.

Через несколько руководство гостиницы обратилось в полицию. В комнате россиянки сотрудники хостела нашли ее вещи, паспорт, мобильный телефон и фотоаппарат.

Издание пишет, что в полиции уточнили, что родители девушки также не могут связаться с ней.