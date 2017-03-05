США. Администрация Дональда Трампа приняла решение сократить финансовую помощь другим странам. Об этом пишет «Интерфакс».

Предложение о сокращении должно быть опубликовано 16 марта, однако точный размер сэкономленных средств в администрации президента США пока не назвали.

Информагентство пишет, что по словам директора бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни, экономия поможет изыскать средства, чтобы увеличить военный бюджет на 54 млрд долларов.

Подразделение госдепартамента USAID, ответственное за финансовую помощь, ежегодно тратит более 50 млрд долларов. В то же время бюджет Пентагона превышает 600 млрд долларов.