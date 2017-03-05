Пхенчхан. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын примет участие в одном из заключительных этапов кубка мира. Об этом во время трансляции женской эстафеты в Пхенчхане рассказал комментатор «МатчТВ» Дмитрий Губерниев.

Помимо него в расположение основной команды прибудут Виктория Сливко, Дарья Виролайнен и Екатерина Шумилова.

8-й этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти с 10 по 12 марта, заключительный этап состоится в норвежском Холменколлене с 17 по 19 марта.

Напомним, что накануне Поварницын выиграл 10-километровый спринт на этапе кубка IBU в Финляндии.