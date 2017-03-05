Казань. Татарстан. Уроженец Воткинска гимнаст Давид Белявский победил в упражнении на коне на чемпионате России в Казани. Об этом сообщает федерация спортивной гимнастики России.

Соревнования прошли в субботу, 4 марта. Белявский стал первым с результатом 14,366 балла. Второе место занял Сергей Ельцов (14,333), третье – Кирилл Прокопьев (14,233).

В упражнении на кольцах победил Дмитрий Ланкин (14,466). Второй результат показал Никита Игнатьев (14,366), третий – Даниил Казачков (14,233).

В вольных упражнениях лидерами стали Кирилл Прокопьев (14,533), Илья Кибартас (13,866) и Владислав Поляшов (13,666).