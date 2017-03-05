Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоятся любительские автогонки на льду. Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет 11 марта на стадионе «Динамо».

«На гонках будут не только рев моторов, высокий уровень адреналина, но и девушки. Именно леди станут причиной этого гоночного ледового «побоища»! Дамы за рулем будут бороться за звание «АвтоЛедиИжевска» -2017», - говорится в сообщении.

Принять участие в соревновании может любой желающий. Для этого нужно лишь иметь водительское удостоверение категории «В», автомобиль и страховой полис «ОСАГО».

Программа соревнований:

10:00 - регистрация участников соревнования, присвоение стартовых номеров;

11:30 - открытие соревнования;

11:40 - квалификационные заезды класса «АвтоЛеди»;

12:15 - квалификационные заезды класс «Men»;

13:30 - финальные звезды класса «АвтоЛеди»;

14:30 - финальные звёзды класса «Men»;

19:00 - награждение победителей.

Также 12 марта пройдут гонки среди подростков в классе «Ока Юниор».