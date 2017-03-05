Глазов. Удмуртия. Сигнальные огни «ДондыДора» зажгли в семи городищах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма республики.

Центр культуры и туризма Глазовского района провел исторический эксперимент. Его суть была в том, чтобы дым с Учкакара (городище в Ярском районе) должны были увидеть на Эбгакаре (Глазовский район), Эбгакарский сигнал увидели в Утемкаре (Глазовский район), огонь с соседнего городища заметили в Кардаче (гора Солдырь, г.Глазов), далее эстафету подхватили в Гурьякаре (Балезинский район). По легендам, именно таким способом, тысячу лет назад, люди, проживающие в «ДондыДоре» – земле батыра Донды, прародителя всего удмуртского народа, сообщали друг другу о важнейших событиях в жизни.

«Эксперимент, в целом, удался. Погода в этот день была ветреная, шел небольшой снег. Полутораметровые кострища, построенные участниками эксперимента, дали не так много дыма, как ожидалось. К тому же, он низко клонился к земле. Отсюда можно сделать вывод, что площадки для зажигания сигнальных костров были значительно выше. А, чтобы дым был лучше виден, к зеленому лапнику, скорее всего, добавляли сосновый или березовый деготь», - говорится в сообщении.

Итоговым ритуалом эксперимента стала добыча живого огня. Через две минуты вращения появился первый дым. И на 20 минуте появился живой огонь. Это стало символом начала совместной работы над проектом «ДондыДор».

Фотографии: minkultura.udmurt.ru