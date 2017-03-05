Пхенчхан. Южная Корея. Мужская сборная России по биатлону победила в зачете кубка мира в эстафетных гонках и завоевав малый хрустальный глобус в данной дисциплине. Это стало известно после гонки седьмого этапа.

Российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин заняли четвертое место в эстафете в воскресенье, 5 марта, и обеспечили себе победу в общем зачете в данной дисциплине.

Первое место заняли французские биатлонисты, второе – Австрия, третье – Норвегия.

Эстафета в Пхенчхане стала последней гонкой в данном виде программы в нынешнем сезоне Кубка мира.