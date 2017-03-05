Мадрид. Ученые из университета Саламанки в Испании выяснили, что время во вселенной может полностью остановиться. Как пишет «Федеральное агентство новостей», по данным исследования оно уже замедляется.

В ходе своего исследования они опровергли теорию о постоянном расширении вселенной, заявив, что на самом деле ее рост постепенно замедляется. Параллельно с этим, по мнению экспертов, уменьшается и скорость времени. Они не исключают, что в будущем оно может остановиться, что обернется пространственным коллапсом.

Специалисты даже назвали ориентировочный срок остановки времени. По их мнению, это произойдет через несколько миллионов лет.