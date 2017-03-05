Москва. «Ёжик в тумане» возглавил топ-5 самых популярных советских мультипликационных фильмов. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Также нужно сказать, что «Ёжик в тумане» в 2003 году был признан лучшим мультфильмом в истории на японском фестивале независимого кино. На второй строчке топ-5 оказался мультфильм «Чебурашка и Крокодил Гена». А замкнул тройку лидеров мультфильм Эдуарда Назарова «Жил-был пес».

Далее в списке идут мультипликационный сериал «Ну, погоди» и «Снежная королева». Первая серия про вечно враждующих волка и зайца вышла в 1969 году. Полнометражный мультфильм про Кая и Герду, которая отправилась на поиски своего брата, появился в 1988 году.