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Март 2017
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Удмуртия стала 20 в России по рождаемости в 2016 году

По уровню показателя смертности республика заняла 57 место в стране.

Удмуртия стала 20 в России по рождаемости в 2016 году
Фото:pixabay.com
Ижевск, Удмуртия, здравоохранение, рождаемость, Алексей Чуршин


08:07

Ижевск. Удмуртия. По итогам 2016 года Удмуртия заняла 20 место в России по уровню рождаемости. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Чуршин в своем докладе о результатах работы отрасли в 2016 году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

По словам руководителя республиканского Минздрава, в Приволжском федеральном округе Удмуртия по показателю рождаемости занимает четвертое место. По уровню смертности республика находится на 57 месте в Российской Федерации и на 13 месте в ПФО.

«В структуре причин смертности произошло снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения, туберкулёза, болезней органов дыхания и пищеварения, дорожно-транспортных происшествий». – говорится в сообщении.

Объем финансирования здравоохранения региона в 2016 году составил 21,9 млрд рублей. Вырос размер подушевого финансирования. Из федерального бюджета в отрасль привлечено 1,5 млрд рублей. По итогам года целевые индикаторы заработной платы достигнуты по всем категориям медицинских работников.

Свою оценку работе республиканской отрасли здравоохранения дал глава региона. Отмечая положительные моменты, он выступил с аргументированной критикой в адрес министра здравоохранения.

«Ещё три года тому назад мы начинали говорить об открытии центров гемодиализа, были инвесторы, готовые вложить свои средства на реализацию данного проекта, но Минздрав за эти годы практически остался на прежних позициях. И только-только начата реальная работа. Что мешало сделать это раньше? И уже бы сейчас в республики были открыты дополнительные отделения гемодиализа – такие и важные, и нужные для наших жителей. Ещё раз напомню хорошую русскую пословицу «Под лежачий камень вода не течёт». И обращаюсь лично к министру и его заместителям: активнее работайте по привлечению инвестиций в отрасль, теснее сотрудничайте с федеральным центром по привлечению федеральных средств. Такую задачу я ставил и буду ставить перед всем Правительством Удмуртской Республики», - сказал Александр Соловьев.

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экс-пресс-секретарь президента Удмуртии
27.02.2017 Юрий Михайлович Лотман
Фарид Юнусов Фарид Юнусов
Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
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Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
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