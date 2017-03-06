Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре понедельник, 6 марта. Эта рабочая неделя будет с перерывом на один выходной в честь международного женского дня. Сегодня синоптики обещают облачную погоду, мокрый снег, южный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха днем составит -2...+3 градуса Цельсия. Настраиваемся на трудовые подвиги и читаем обзор наиболее интересных новостей, подготовленный информационным агентством «Сусанин».

Не пытайтесь повторить это самостоятельно. Портал «Ижлайф» пишет о горожанине, который решил спуститься с балкона. Прохожие заметили его на улице Воровского. Мужчина связал несколько простыней и начал спускаться по ним вниз. Чем закончилась история, издание не сообщает.

Представители торговли в Удмуртии жалуются на жизнь. Как сообщает «День.орг», о своих проблемах бизнесмены рассказали на коллегии регионального Минпрома. Так, женщина, представляющая рынок на Буммаше в Ижевске, сообщила о ларьках с шаурмой. «Напротив нас будки, торгующие шаурмой. У них там нет ни воды, ни туалета, как они могут этим заниматься? В одном квартале с нами три хлебопекарни, у них то же самое, но к ним ни одна проверка не приходит, а к нам ходят очень часто. В выходные летом такие точки собирают до миллиона рублей выручки, они там бесплатно стоят, и все бегут к ним», - поделилась ижевчанка. Владельцам меховых салонов мешают работать выставки, на которых торгуют товаром без чипа. Каждое изделие из натурального меха должно иметь контрольный идентификационный знак. Он является элементом защиты от подделки и повышает стоимость шубы.

Ижевчанин Влад на несколько секунд попал в эфир Первого канала и программы «Вечерний Ургант». По данным «Комсомольской правды», одним из гостей передачи стал певец Егор Крид. После интервью ведущий предложил артисту поучаствовать в рубрике «Встреча с интересным человеком».

С помощью видеочата «Чат рулет» Иван Ургант и Егор Крид попадали на случайных людей в интернете, которые находятся онлайн на этом же ресурсе. Одним из счастливчиков оказался ижевчанин Влад. Он был в эфире всего несколько секунд.

Старушка, которая умерла в Ижевске 23 февраля, скончалась от сердечного приступа, а не упавшего на нее снега. Об этом со ссылкой на прокурора Ленинского района города Андрея Махова сообщает «Моя Удмуртия». Сейчас проводится проверка по этому случаю, следователи выясняют, что вызвало сердечный приступ.

Капитального ремонта дорог в Ижевске стоит ждать не раньше 2019 года. Согласно проекту «Ижевская агломерация», именно в это время должен начаться капремонт, пишет «Удм-инфо». Капремонт подразумевает полную замену дорожной «одежды».

При подготовке обзора использованы материалы: «Ижлайф», «День.орг», «Комсомольская правда», «Моя Удмуртия», «Удм-инфо».