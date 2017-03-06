Ижевск. Удмуртия. В народе 6 марта называли днем Тимофея Весновея. Говорили: «Теплом долгожданным веет – стариковские кости греет», «Начался Тимофей, теплом пахнуло от дверей».

Как пишет Astromeridian, в старину именно в этот день впервые старики выходили во двор для того чтобы встретиться и обменяться последними новостями, потому что зимой из-за холодов этого сделать не получалось. Садились на завалинку и грелись в лучах солнца. Именно по Дню Тимофея судили о том, какой будет дальнейшая весна. Если в этот день было тепло, значит, и все три месяца будут теплыми.

Говорили: «Тимофей Весновей – вестник теплых дней». Считалось, что именно 6 марта начинается сокодвижение в березах.

Старики также советовали молодежи 6 марта проводить больше времени на свежем воздухе, потому что это позволит укрепить здоровье и уберечься от болезней. Собирались шумными компаниями, рассказывали истории, шутки и прибаутки. Молодежь также проводила время 6 марта в работах по дому.

Народные приметы на 6 марта:

1. Дует восточный ветер – весна скоро наступит. Южный ветер предвещает теплую погоду с дождями, а северный – холода.

2. Метели и снегопады 6 марта обманчивы. Считается, что даже в этом случае через несколько дней наступит долгожданное потепление.

3. Снег растаял вокруг деревьев и оставил пологие края – скоро будет тепло. Если же края крутые – ожидай холодных дней.

4. Ручьи рано потекли – сев тоже будет ранним.

5. Весна быстро наступила – ожидай раннюю осень.

6. Если в этот день увидишь зайца-беляка, пойдет снег в ближайшее время.

7. Ласточки прилетели 6 марта – вскоре наступят теплые дни.

8. Ласточки прилетели – будет потепление.

9. Нельзя в этот день оставлять дела незавершенными.

10. Нельзя в этот день выпивать – последствия могут быть дурными.

11. Во дворе высокие сугробы 6 марта – погода будет теплой.

12. Если купить себе новую обувь в этот день, то она прослужит долго.

13. Нельзя в этот день сажать растения или поливать их – все равно они расти не будут.

14. Рожденные в этот день, по примете, становятся главой семьи, поскольку обладают сильным характером.

15. Верили, что в ночь на 6 марта снятся только вещие сны, на которые стоит обратить особое внимание. Если во сне обрезаешь себе волосы – это сулит бедность, заплетаешь косы – будут ложные слухи. Если снится что вы ловите преступника – ваша вторая половинка вам изменяет. Заболеть во сне – здоровье крепким будет.