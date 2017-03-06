Ижевск. Удмуртия. Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин прокомментировал выступление партнера по сборной Сергея Устюгова на чемпионате мира в Финляндии. Как рассказал порталу spotbox.ru спортсмен из родникового края, он просил Устюгова обязательно выступить в 50-километровом марафоне.

«Мне очень приятно, что чемпионат мира прошел с медалями для сборной России. Сергей в очередной раз показал, что он очень сильный спортсмен — в каждой гонке, где он принимал участие, сумел выиграть медаль. Доказал всем, что он универсальный спортсмен», — сказал максим Вылегжанин.

Он также рассказал, что писал Сергею Устюгову СМС-сообщение, в котором просил, его обязательно бежать гонку на 50 км.

«Все-таки чемпионов мира очень много, а «королей лыж» всего шесть человек, и я хотел, чтобы он стал седьмым. Большое спасибо Сергею, за то, что он в каждом интервью говорит о нас, очень приятно, что не забывает», - сказал Вылегжанин, который на данный момент временно отстранен от соревнований из-за допингового скандала, разгоревшегося после публикации доклада Ричарда Макларена.

Лыжник из Удмуртии также посчитал, что Устюгов «молодой спортсмен у него все только начинается».

«Он набирает форму и опыт, а перед Олимпиадой это очень хорошо», - подытожил Вылегжанин.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира Устюгов выиграл два золота (скиатлон, командный спринт) и три серебра (личный спринт, эстафета, марафон). Лыжник посвятил свои медали отстраненным FIS россиянам, в числе которых и Вылегжанин.

Наша справка:

Титул «король лыж» присуждается спортсмену, который одержал на главном турнире сезона победы на дистанциях 30 и 50 км. В нынешнем сезоне Устюгов стал победителем престижной многодневки «Тур де Ски», выиграв шесть из семи гонок - это абсолютный рекорд соревнований.